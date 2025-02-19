Каменный «гвоздь»: «Аида» вернулась в Мариинский монументальным хитом

Ведомство Валерия Гергиева семь раз заживо похоронило Аиду с Радамесом при абсолютных аншлагах. Мастера из театральных цехов обратили пенопласт в незыблемый камень, Новая сцена утонула в розах, а питон Тигруля отработала премьерный блок, не покладая хвоста.