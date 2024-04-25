Bloomberg: Макрон переоценивает степень своего влияния на украинский конфликт

Президент Франции Эммануэль Макрон переоценивает возможности своего влияния на украинский конфликт. Французский лидер предпочитает излагать "грандиозные планы" по Украине на словах, а не осуществлять конкретные действия.
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