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«Хотим как раньше!» Абхазские наследники Остапа Бендера выставили требование России

«Хотим как раньше!» Абхазские наследники Остапа Бендера выставили требование России

Абхазия вчера осталась без света. Согласно графику подачи электроэнергии, опубликованному компанией «Черноморэнерго», жители этой маленькой, но очень гордой республики в дневное время получали электричество лишь на два часа 48 минут.

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Комментарии
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Вячеслав 5
Кому мы там ещё задолжали
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12 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Сколько же паразитов вокруг! Все хотят жрать Россию.
Ответить
10 час.
ВВ
Василий Васильев
&quot;Русский народ, конечно, добрый и терпеливый.&quot; И  руководители русского народа тоже добрые и терпеливые. Правда, к тому ОНИ любители раз разом наступать на одни и те же грабли и всегда ведут себя для как &quot;наивные чукотские мальчики&quot;, когда &quot;с широко открытыми глазами&quot; искренне верят обещаниям и уверениям зарубежных &quot;соседей&quot;  и &quot;партнеров&quot;.
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7 час.

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