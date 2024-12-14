«Хотим как раньше!» Абхазские наследники Остапа Бендера выставили требование России

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Василий Васильев

"Русский народ, конечно, добрый и терпеливый." И руководители русского народа тоже добрые и терпеливые. Правда, к тому ОНИ любители раз разом наступать на одни и те же грабли и всегда ведут себя для как "наивные чукотские мальчики", когда "с широко открытыми глазами" искренне верят обещаниям и уверениям зарубежных "соседей" и "партнеров".