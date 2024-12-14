Абхазия вчера осталась без света. Согласно графику подачи электроэнергии, опубликованному компанией «Черноморэнерго», жители этой маленькой, но очень гордой республики в дневное время получали электричество лишь на два часа 48 минут.
«Хотим как раньше!» Абхазские наследники Остапа Бендера выставили требование России
Комментарии
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Вячеслав 5
Кому мы там ещё задолжали
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12 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Сколько же паразитов вокруг! Все хотят жрать Россию.
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10 час.
ВВ
Василий Васильев
"Русский народ, конечно, добрый и терпеливый." И руководители русского народа тоже добрые и терпеливые. Правда, к тому ОНИ любители раз разом наступать на одни и те же грабли и всегда ведут себя для как "наивные чукотские мальчики", когда "с широко открытыми глазами" искренне верят обещаниям и уверениям зарубежных "соседей" и "партнеров".
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7 час.
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