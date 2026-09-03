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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Китайская центровая «Далласа» Ли Юежу пропустит чемпионат мира из-за потерянного почтой паспорта

Паспорт Ли Юежу был потерян почтой. 27-летняя китайская центровая, играющая за «Даллас», не сможет принять участие в чемпионате мира в Берлине.

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