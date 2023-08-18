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«Зенит» предложит Азмуну зарплату около 3 млн евро в год (Sport24)

«Зенит» предложит Азмуну зарплату около 3 млн евро в год (Sport24)

По данным Sport24, представители «Зенита» связывались лично с форвардом «Байера» и сборной Ирана. Клуб из Санкт-Петербурга готов предложить Азмуну зарплату около 3 млн евро за сезон.

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