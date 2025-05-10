Сергей Собянин открыл обновлённую экспозицию Музея героизма на ВДНХ

На ВДНХ в Москве открылась обновлённая экспозиция Музея героизма. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что выставка в павильоне №59 "Зерно" посвящена памяти участников Великой Отечественной войны и Специальной военной операции, включая уникальные экспонаты и современные технологии.