Российские ракеты и БПЛА поразили объекты в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях

Поздно вечером 10 ноября над Украиной вновь появились российские ракеты и БПЛА-камикадзе «Герань». Информационные и околовоенные ресурсы просигнализировали о работе средств ПВО ВСУ в украинской столице и Киевской области.
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