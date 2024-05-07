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Астраханскую особую экономическую зону возглавил директор филиала «Росморпорта» Александр Ким

Астраханскую особую экономическую зону возглавил директор филиала «Росморпорта» Александр Ким

Руководивший почти десять лет ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин теперь будет работать в Москве. 6 мая министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский представил нового генерального директора особой экономической зоны «Лотос».

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