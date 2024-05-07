Астраханскую особую экономическую зону возглавил директор филиала «Росморпорта» Александр Ким

Руководивший почти десять лет ОЭЗ «Лотос» Сергей Милушкин теперь будет работать в Москве. 6 мая министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский представил нового генерального директора особой экономической зоны «Лотос».