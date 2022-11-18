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«Нью-Джерси» выиграл 11-й матч подряд, победив «Торонто». Шарангович забил в овертайме

«Нью-Джерси» выиграл 11-й матч подряд, победив «Торонто». Шарангович забил в овертайме

«Нью-Джерси» выиграл 11-й матч подряд, победив «Торонто». Сегодня «Девилс» обыграли «Торонто» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

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