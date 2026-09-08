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ИА Реалист

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Катар требует восстановить судоходство в Ормузском проливе

Катар требует восстановить судоходство в Ормузском проливе

ДОХА (ИА Реалист). Катар предупредил о неизбежности глобальной «промышленной катастрофы» в случае сохранения кризиса в Ормузском проливе, где судоходство упало до минимума с мая — в среднем 10 коммерческих судов в сутки.

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