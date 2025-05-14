РСПП разработал критерии для возвращения зарубежных компаний

Рабочая группа Российского союза промышленников и предпринимателей направила в правительство и администрацию Президента РФ разработанные ею предложения по условиям возвращения в страну иностранного бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии