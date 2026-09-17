В Туле презентовали Центр общественного наблюдения за выборами

В Тульской области видеонаблюдение охватит 100% избирательных участков: онлайн-трансляция будет доступна на 544 участках, остальные 496 оборудуют видеорегистраторами.
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