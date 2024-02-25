В РФ анонсировали доплату прабабушкам-опекунам Алиса БронскаяГосдума приняла решение о предоставлении правнукам беззаботности и уверенности в будущем, утвердив повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности для опекающих своих правнуков прабабушек и прадедушек.
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