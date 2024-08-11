Экс-дипломат Того: Украина может распасться на части, если не начнет переговоры

Украина может распасться на части, если не начнет переговоры с Российской Федерацией. Об этом заявил бывший глава департамента Европы и Азии министерства иностранных дел Японии Кадзухико Того, пишет Telegram-канал BRIEF.
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