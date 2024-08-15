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Минобороны: Су-34 авиабомбами с УМПК поразил ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 авиабомбами с УМПК поразил ВСУ в Курской области

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские военные с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) поразили живую силу и  военную технику Вооруженных сил Украины в Курской области.

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