Москву с утра атакуют украинские БПЛА

Российские силы ПВО с утра 12 июля отражают попытки украинских БПЛА атаковать столицу РФ Москву. Согласно информации мэра Москвы Сергея Собянина, с 6 утра до 15:15 на подлёте к столице РФ было уничтожено 42 ударных дрона ВСУ.