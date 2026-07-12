Москву с утра атакуют украинские БПЛА

Российские силы ПВО с утра 12 июля отражают попытки украинских БПЛА атаковать столицу РФ Москву. Согласно информации мэра Москвы Сергея Собянина, с 6 утра до 15:15 на подлёте к столице РФ было уничтожено 42 ударных дрона ВСУ.
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