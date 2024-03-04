Томенко назначил нового зампреда правительства Алтайского края

В своей должности Юрий Абдуллаев будет курировать работу органов исполнительной власти в сфере культуры, искусства, образования, науки, опеки и попечительства Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил на должность зампреда правительства региона Юрия Абдуллаева.