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Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с ученицей

Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с ученицей

Преподавательница театрального мастерства Стейси Мишель Уокер была обвинена в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки и приговорена к трем годам тюремного заключения.

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