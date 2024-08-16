Учительницу приговорили к трем годам тюрьмы за секс с ученицей

Преподавательница театрального мастерства Стейси Мишель Уокер была обвинена в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки и приговорена к трем годам тюремного заключения.
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