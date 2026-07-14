БПЛА Szerszeń — «Шахед» по-польски Воздушная мишень Szerszeń на пусковой установке. Фото Spidersweb.
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БПЛА Szerszeń — «Шахед» по-польски Воздушная мишень Szerszeń на пусковой установке. Фото Spidersweb.
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