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Китай

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Премьер Госсовета КНР встретился с президентом Экваториальной Гвинеи

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился в среду в Доме народных собраний в Пекине с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который находится в Китае с государственным визитом.

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