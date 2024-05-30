Премьер Госсовета КНР встретился с президентом Экваториальной Гвинеи

Пекин, 29 мая /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян встретился в среду в Доме народных собраний в Пекине с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который находится в Китае с государственным визитом.