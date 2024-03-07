Бойцы СВО поздравили сибирячек с праздником 8 Марта

Сразу несколько бойцов записали поздравления с 8 Марта. В каждом привете с фронта звучат слова благодарности и признательности женщинам за поддержку и любовь, которые чувствуются даже на таком большом расстоянии.
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