Стали известны сроки восстановления обоняния у переболевших коронавирусом

Профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сегодня в интервью ТАСС рассказала, что обычно дольше всего восстановление обоняния после COVID-19 происходит у молодых женщин.