Россия - "проходной двор для мигрантов": Генпрокуратура вскрыла "вопиющий факт"

в Ижевске главузбек вызвал директора пкф ЕС и повелел платить узбякам в 6 (ШЕСТЬ) раз больше чем местным... как у себя в кишлаке скомандовал...

Н

Николай

"...Местные надзорные органы, по словам Краснова, реагируют лишь на треть таких сигналов, которых набралось 1,5 тысячи..." Словом, НИ ХРЕНА НЕ РАБОТАЮТ! А работают ТОЛЬКО при наличии ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН. Надо подумать думцам и принять закон, в котором пока граждане района, города, обл. не подпишут ЗАЯВЛЕНИЯ о выдаче полицаям зарплаты, оную ЗАРПЛАТУ НЕ ВЫДАВАТЬ!!!