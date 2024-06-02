Россия превратилась в "проходной двор для мигрантов". Генпрокуратура вскрыла "вопиющий факт" - миграционный учёт не ведётся совсем.
Россия - "проходной двор для мигрантов": Генпрокуратура вскрыла "вопиющий факт"
Комментарии
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widgmailru гуськов
в Ижевске главузбек вызвал директора пкф ЕС и повелел платить узбякам в 6 (ШЕСТЬ) раз больше чем местным... как у себя в кишлаке скомандовал...
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10 час.
N
Nata
и до сих пор живой? Недоработка!
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10 час.
Н
Николай
"...Местные надзорные органы, по словам Краснова, реагируют лишь на треть таких сигналов, которых набралось 1,5 тысячи..." Словом, НИ ХРЕНА НЕ РАБОТАЮТ! А работают ТОЛЬКО при наличии ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН. Надо подумать думцам и принять закон, в котором пока граждане района, города, обл. не подпишут ЗАЯВЛЕНИЯ о выдаче полицаям зарплаты, оную ЗАРПЛАТУ НЕ ВЫДАВАТЬ!!!
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8 час.
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