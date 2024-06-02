Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 851 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Скоробогатов
    По пиару и реклама пиндосне равных нет...Своё говно у них лучшее в мире....ЯА срака , выдающая это говно просто КРАСА...США: МиГ-31 не вы...
  • Вик Норд
    Как сухогрузы из Одессы,и других портов плавали,так и плавают,с них и запускают.Украинская «проба...
  • Сергей Трофимов
    чиновников которые дают мигрантам гражданство мигрантов выбрасывать из России и конфисковать все чем они владеют вмес...На что жаловаться...

Россия - "проходной двор для мигрантов": Генпрокуратура вскрыла "вопиющий факт"

Россия - "проходной двор для мигрантов": Генпрокуратура вскрыла "вопиющий факт"

Россия превратилась в "проходной двор для мигрантов". Генпрокуратура вскрыла "вопиющий факт" - миграционный учёт не ведётся совсем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
widgmailru гуськов
в Ижевске главузбек вызвал директора пкф ЕС и повелел платить узбякам в 6 (ШЕСТЬ) раз больше чем местным... как у себя в кишлаке скомандовал...
Ответить
10 час.
N
Nata
и до сих пор живой? Недоработка!
Ответить
10 час.
Н
Николай
&quot;...Местные надзорные органы, по словам Краснова, реагируют лишь на треть таких сигналов, которых набралось 1,5 тысячи...&quot; Словом, НИ ХРЕНА НЕ РАБОТАЮТ! А работают ТОЛЬКО при наличии ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ ГРАЖДАН. Надо подумать думцам и принять закон, в котором пока граждане района, города, обл. не подпишут ЗАЯВЛЕНИЯ о выдаче полицаям зарплаты, оную ЗАРПЛАТУ НЕ ВЫДАВАТЬ!!!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх