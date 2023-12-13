Гендиректор "Зенита" Медведев опроверг слухи о желании Вендела уйти из клуба

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев в интервью "Чемпионату" заявил, что информация о желании бразильского полузащитника Вендела покинуть клуб не соответствует действительности.
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