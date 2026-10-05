30 взрывов за ночь: Киев теряет мосты

Минувшей ночью российские военные нанесли комбинированные удары по объектам ВПК и логистики ВСУ в шести областях Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Смольянинову назн...
- ГБ Наземная операция...
- ГБ Элите Зеленского ...
Киев теряет мосты пишут постоянно, а мосты так и работают. Кроме Гераней нечем ударить более существенно!