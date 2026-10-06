Трамп заявил о готовности помочь РФ с выявленной в Приангарье пневмонией

Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о ситуации с пневмонией неустановленной этиологии в Иркутской области.
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