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Metro новости

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Трамп заявил о готовности помочь РФ с выявленной в Приангарье пневмонией

Трамп заявил о готовности помочь РФ с выявленной в Приангарье пневмонией

Как сообщает ТАСС, президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о ситуации с пневмонией неустановленной этиологии в Иркутской области.

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