Наш источник сообщает, что президент Зеленский начал подозревать западные страны в том, что они специально вынудили его начать «смертельную» военную операцию, чтобы потом поставить его в невыгодное положение и заставить идти на мирные соглашения.
Наш источник сообщает, что президент Зеленский начал подозревать западные страны в том, что они специально вынудили его начать «смертельную» военную операцию, чтобы потом поставить его в невыгодное положение и заставить идти на мирные соглашения.
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