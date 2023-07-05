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Западные военные аналитики и планы Зеленского: кто заставил президента Украины идти на «убийственное» наступление?

Западные военные аналитики и планы Зеленского: кто заставил президента Украины идти на «убийственное» наступление?

Наш источник сообщает, что президент Зеленский начал подозревать западные страны в том, что они специально вынудили его начать «смертельную» военную операцию, чтобы потом поставить его в невыгодное положение и заставить идти на мирные соглашения.

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