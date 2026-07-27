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Мода и Шоу-бизнес

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В Юрмале снесли дом Михаила Задорнова

В Юрмале снесли дом Михаила Задорнова

На месте бывшей усадьбы сатирика Михаила Задорнова в латвийском курортном городе теперь стоит двухэтажный коттедж.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
&quot;В Юрмале снесли дом Михаила Задорнова&quot;. ..... Слава Богу успели продать и не лишились вложенного. А следуя его утверждениям об американцах, эти тупы не менее пиндосов.
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1 м.
Vladimir Lioubimcev
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ МИХАИЛУ ЗАДОРНОВУ!!🙏
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1 м.
Ингерман Ланская
а этот что, величайшее архитектурное сооружение? а этот задорнов кто? великий писатель? иль может великий балерун?? может величайший проктолог?? кто же он - этот задорнов???
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1 м.