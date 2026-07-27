"В Юрмале снесли дом Михаила Задорнова". ..... Слава Богу успели продать и не лишились вложенного. А следуя его утверждениям об американцах, эти тупы не менее пиндосов.

Ингерман Ланская

а этот что, величайшее архитектурное сооружение? а этот задорнов кто? великий писатель? иль может великий балерун?? может величайший проктолог?? кто же он - этот задорнов???