В парламенте Нидерландов проголосуют по вопросу о выходе из МУС

Vincent Isore/www.imago-images.de/TASS Парламент Нидерландов 13 октября проведет голосование по вопросу о выходе королевства из состава Международного уголовного суда (МУС).
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