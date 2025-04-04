В Курске перекрыли движение транспорта на улице Белинского

Причина: проведение ремонтных работ на участке от улицы Пионеров до Белинского. Будьте бдительны! Ищите пути объезда! Курских автомобилистов предупреждают: на улице Белинского в областном центре со стороны Красной Армии перекрыто движение транспорта.