В Курске перекрыли движение транспорта на улице Белинского

Причина: проведение ремонтных работ на участке от улицы Пионеров до Белинского. Будьте бдительны! Ищите пути объезда! Курских автомобилистов предупреждают: на улице Белинского в областном центре со стороны Красной Армии перекрыто движение транспорта.
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