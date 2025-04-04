НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

В Курске перекрыли движение транспорта на улице Белинского

В Курске перекрыли движение транспорта на улице Белинского

Причина: проведение ремонтных работ на участке от улицы Пионеров до Белинского. Будьте бдительны! Ищите пути объезда! Курских автомобилистов предупреждают: на улице Белинского в областном центре со стороны Красной Армии перекрыто движение транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх