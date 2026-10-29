Почему же Красная армия не скопировала танк "Тигр"

Зимой 1943 года в руки к Красной армии попал первый тяжелый танк «Тигр». Вскоре ценный трофей был доставлен в Кубинку, где его подвергли всестороннему изучению.
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И без тигров ПОБЕДИЛИ!