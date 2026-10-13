Имущество застройщика в Керчи уйдёт с молотка за 129,7 млн рублей

Имущественный комплекс застройщика ООО СЗ «Керчьинвестстрой» в Керчи, включающий 11 нежилых построек, причал и права аренды трёх участков у Керченской бухты, продадут с аукциона 18 ноября 2026 года.
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