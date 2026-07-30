💡 В Севастополе до 21:00 ограничено электроснабжение у части потребителей второй очереди В зоне ограничений находятся ряд улиц и проспектов в Гагаринском районе, сообщили в «Севастопольэнерго».
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💡 В Севастополе до 21:00 ограничено электроснабжение у части потребителей второй очереди В зоне ограничений находятся ряд улиц и проспектов в Гагаринском районе, сообщили в «Севастопольэнерго».