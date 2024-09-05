Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Путин говорил совершенно искренне. Дебилка в роли Президента США нам гораздо выгоднее, чем умный враг.Путин заявил о по...
  • Walery
    Алаудинов назвал журналиста «великим сказочником» (!).., а Хайруллин пообещал (?)... доказать свою правоту. В Народе ...Генерал Миноборон...
  • Наталия Сорокина
    Мигранты плодятся, как крысы... Крысы - они и есть крысы!... Выход только один: жёстко и грубо закрыть от них границы!Депутат заявил о ...

Путин напомнил о позиции Москвы по переговорам с Украиной

Путин напомнил о позиции Москвы по переговорам с Украиной

Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. О позиции Москвы напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх