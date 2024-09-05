Путин напомнил о позиции Москвы по переговорам с Украиной

Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. О позиции Москвы напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.
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