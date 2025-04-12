Изменников Родины отдадут в руки ФСБ (Парламентская газета)

Федеральную службу безопасности наделят правом создавать следственные изоляторы. Ведомство сможет доставлять, конвоировать и содержать в своих СИЗО подозреваемых, обвиняемых и осужденных по «профильным» уголовным делам.
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