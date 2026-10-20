Компания связывает изменения с расширением использования ИИ-агентов, которые к августу работали в шесть раз дольше сотрудников С января 2025 года по июнь 2026-го доля начинающих специалистов среди технических сотрудников, нанимаемых Anthropic, снизилась с 27% до 9%.
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