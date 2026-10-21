«АльфаСтрахование» стала генеральным партнёром Всероссийской премии «ПроДокторов 2026». Победителей премии выбирают по итогам «народного» рейтинга, который помогает определить лучших врачей и клиники страны.
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