Трамп снова обсуждает присоединение Канады как 51-го штата США

Президент США Дональд Трамп продолжает считать, что Канада должна стать 51-м штатом США. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что присоединение принесёт канадцам выгоды в обороне и торговле.
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