В Израиле число погибших россиян увеличилось до 16

Еще восемь считаются пропавшими без вести и, как минимум, один — в заложниках у радикалов ХАМАСКоличество граждан России, погибших в результате нападения на израильскую территорию палестинских радикалов из движения ХАМАС, увеличилось до 16.
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