ТСН: в Киевской и Полтавской областях на фоне тревоги произошли взрывы

"Киевская и Полтавская область - взрывы", - говорится в сообщении. До этого глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщал, что в регионе в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры.
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