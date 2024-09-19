В Башкортостане полицейские проводят цикл встреч по профилактике мошенничества

Стражи правопорядка акцентируют внимание присутствующих на том, что на сегодняшний день профилактика мошенничества – это главный метод борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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