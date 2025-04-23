🛣 В Сакском районе дороги приведут в порядок до середины июня Объем запланированных работ составляет порядка 320,5 километров.
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🛣 В Сакском районе дороги приведут в порядок до середины июня Объем запланированных работ составляет порядка 320,5 километров.