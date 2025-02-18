Какие праздники отмечают 19 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

Среда, 19 февраля, — день, наполненный множеством праздников и памятных дат. Православные христиане чтут память великих святых, в народе отмечают Вукола Телятника, а в России и мире празднуют важные события.
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