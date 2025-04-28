"Самоотверженный труд". Томенко поздравил алтайских медиков скорой помощи с праздником

Губернатор подчеркнул, что на медработниках лежит колоссальная ответственность Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил сотрудников бригад скорой помощи с профессиональным праздником, который отмечается 28 апреля.
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