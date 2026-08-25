Открыт набор участников научно-практической экспедиции «Дигория»

Экспертный институт социальных исследований при поддержке Росмолодежи и Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводит Социально-гуманитарную экспедицию «Дигория» с 28 сентября по 2 октября 2026 года.
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