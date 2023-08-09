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Реформирование экономики и бюджетные вложения могут спасти Амазонию, заявил президент Колумбии

Реформирование экономики и бюджетные вложения могут спасти Амазонию, заявил президент Колумбии

Во вторник президент Колумбии Густаво Петро предложил инициативу по реформированию экономики и ежегодному выделению бюджетных средств со стороны участников Амазонского пакта для решения проблемы сокращения площади лесов бассейна реки Амазонки.

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