Макс Ферстаппен: Для нас это невероятный сезон!

Getty Images / Red Bull Content PoolДействующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен одержал пятую победу на Гран При Мексики, после гонки пилот Red Bull Racing в очередной раз восхитился темпом своей машины.
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