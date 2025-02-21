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Царьград

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НАТО разрабатывает стратегию военных операций на морском дне, сообщает Молчанов.

НАТО разрабатывает стратегию военных операций на морском дне, сообщает Молчанов.

НАТО разрабатывает новые доктринальные документы для проведения операций на морском дне, сообщил Григорий Молчанов, заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

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