Открытое учебное занятие у Лошакевич Ж.И.

06.12.2024 открытое учебное занятие по учебному предмету ´Производственное обучение´ в учебной группе № 122 по теме: ´Освоение приемов работ при расчете с покупателями за обувные товары (кожаная, текстильная и комбинированная обувь, резиновая и полимерная обувь, валяная обувь)´ провела мастер производственного обучения учреждения образования Лошаке .