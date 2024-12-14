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Открытое учебное занятие у Лошакевич Ж.И.

Открытое учебное занятие у Лошакевич Ж.И.

06.12.2024 открытое учебное занятие по учебному предмету ´Производственное обучение´ в учебной группе № 122 по теме: ´Освоение приемов работ при расчете с покупателями за обувные товары (кожаная, текстильная и комбинированная обувь, резиновая и полимерная обувь, валяная обувь)´ провела мастер производственного обучения учреждения образования Лошаке .

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