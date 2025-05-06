Была ли пьяной Русь?

МГ Малик Гумеров Единственным противоядием этой пагубе может быть только пробуждение исконно РУССКОГО ДУХА. Для нас возрождение РУССКОГО ДУХА — РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ — это возвращение к родным истокам — ЯЗЫЧЕСТВУ — культуре древней, дохристианской, несущей в мир не страдания и болезни, а СВЕТ, ЖИЗНЬ, РАДОСТЬ, ПОБЕДУ!!!!!!!!!!!!

Валерий Мязин Когда велели государи, так и пили., сухие законы были,всякое было. Но Русские никогда не спивались. хотя некоторые недоброжелатели других стран так представляли русских.Если бы Россия спилась, её бы уже давно не существовало. А так здравствуем и других учим жизни.