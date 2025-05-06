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Велемудр. Мир тесен.

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Была ли пьяной Русь?

Была ли пьяной Русь?

«И заведёт крещёный мир На каждой станции трактир» А. С. Пушкин Только слепой нынче не видит прямой зависимости между ростом числа строящихся (за счет налогоплательщиков!) церквей и ростом алкоголизма, наркомании, разврата, нищеты и смертности.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Единственным противоядием этой пагубе может быть только пробуждение исконно РУССКОГО ДУХА. Для нас возрождение РУССКОГО ДУХА — РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ — это возвращение к родным истокам — ЯЗЫЧЕСТВУ — культуре древней, дохристианской, несущей в мир не страдания и болезни, а СВЕТ, ЖИЗНЬ, РАДОСТЬ, ПОБЕДУ!!!!!!!!!!!!
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14 час.
Валерий Мязин
Когда велели государи, так и пили., сухие законы были,всякое было. Но Русские никогда не спивались. хотя некоторые недоброжелатели других стран так представляли русских.Если бы Россия спилась, её бы уже давно не существовало. А так здравствуем и других учим жизни.
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11 час.
М
ММ
Европа выжила благодаря вину. При тотальной антисанитарии воду пить было опасно для жизни. Разводили вином и пили. Во времена Ивана Грозного в Европе договор считался недействительным, если заключался после обеда. Ибо тотально были пьяны. Русские же пили чаи, квасы, сбитень. Воду кипятили, а сами мылись в бане! Иван Грозный спиртное не употреблял, как бы ни хаяли его иностранцы. В 19 веке русские крестьяне бунтовали против вина! Их наказывали ЗА ТРЕЗВОСТЬ! В 1913 году Россия была самая трезвая из всех развитых  стран.
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4 час.
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