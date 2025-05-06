«И заведёт крещёный мир На каждой станции трактир» А. С. Пушкин Только слепой нынче не видит прямой зависимости между ростом числа строящихся (за счет налогоплательщиков!) церквей и ростом алкоголизма, наркомании, разврата, нищеты и смертности.
Была ли пьяной Русь?
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Единственным противоядием этой пагубе может быть только пробуждение исконно РУССКОГО ДУХА. Для нас возрождение РУССКОГО ДУХА — РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ — это возвращение к родным истокам — ЯЗЫЧЕСТВУ — культуре древней, дохристианской, несущей в мир не страдания и болезни, а СВЕТ, ЖИЗНЬ, РАДОСТЬ, ПОБЕДУ!!!!!!!!!!!!
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14 час.
Валерий Мязин
Когда велели государи, так и пили., сухие законы были,всякое было. Но Русские никогда не спивались. хотя некоторые недоброжелатели других стран так представляли русских.Если бы Россия спилась, её бы уже давно не существовало. А так здравствуем и других учим жизни.
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11 час.
М
ММ
Европа выжила благодаря вину. При тотальной антисанитарии воду пить было опасно для жизни. Разводили вином и пили. Во времена Ивана Грозного в Европе договор считался недействительным, если заключался после обеда. Ибо тотально были пьяны. Русские же пили чаи, квасы, сбитень. Воду кипятили, а сами мылись в бане! Иван Грозный спиртное не употреблял, как бы ни хаяли его иностранцы. В 19 веке русские крестьяне бунтовали против вина! Их наказывали ЗА ТРЕЗВОСТЬ! В 1913 году Россия была самая трезвая из всех развитых стран.
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4 час.
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